PGR. Crianças expostas a violência doméstica devem ser ouvidas

A procuradora-geral da República (PGR) assinou uma diretiva com “orientações de atuação uniforme na área da violência doméstica” para magistrados do Ministério Público, noticiou esta terça-feira o jornal “Público”.

Em 2018, 21,4% dos mais de 26 mil casos avaliados foram identificados como risco elevado. Em 2017, quase 50% das vítimas de violência doméstica acolhidas em casas de abrigo eram menores, um valor que se tem mantido estável ao longo dos anos, chegando até a ultrapassar a metade nalguns momentos.

No mesmo ano, de acordo com os dados disponibilizados no último relatório CASA, 590 crianças e jovens estavam à guarda do Estado na sequência de processos de violência doméstica.

De acordo com a dirigente da Associação de Mulheres Contra a Violência, é comum em processos de violência doméstica que o Tribunal de Família e Menores atribua guarda partilhada das crianças ao agressor, a quem foi decretada inibição de responsabilidades parentais pelo Tribunal Criminal, em resposta à queixa por violência doméstica.

"Esta é mesmo a prática nacional. É uma loucura", adiantou Margarida Medina Martins em declarações à Renascença, em abril.

Daniel Cotrim, psicólogo da APAV defende que "não há comunicação entre o Tribunal Criminal e o Tribunal de Família e Menores nestas situações. Há uma desarticulação completa" e acrescenta que, por várias vezes, as vítimas foram agredidas e, nalguns casos, até mortas no momento da entrega das crianças ao agressor. "As crianças não estão a ser protegidas nestes processos", garante.