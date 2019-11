"Dizemos que está tanto frio que parece que estamos na Sibéria". Agora, o Sporting está mesmo lá

O Sporting prepara o arranque na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, marcado para quinta-feira, em Tyumen, na região russa da Sibéria. A equipa leonina chegou à Rússia com 26 graus negativos, no entanto, o diretor das modalidades do clube, Miguel Albuquerque, garante que nada travará a ambição de revalidar o título europeu.

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Albuquerque fala de "uma viagem longa, difícil, de sensivelmente 14 horas, para uma cidade longínqua e muito fria".

"Chegámos com quase 26 graus negativos, temperatura a que em Portugal não estamos minimamente habituados. Às vezes, utilizamos aquela expressão, 'está tanto frio que parece que estamos na Sibéria'. De facto, estamos mesmo na Sibéria e o frio é muito, mas só se faz sentir mesmo na rua, porque o pavilhão é climatizado e tem excelentes condições para a prática desportiva", explica.

Portanto, com o pavilhão pronto para proteger os atletas do frio, não há desculpas para não garantir o apuramento para a "final four", apesar de as dificuldades serem acrescidas:

"Tentamos desvalorizar ao máximo tudo o que são fatores externos que possam influir no rendimento desportivo da equipa. Os jogadores estão focados na competição e abstraem-se um bocadinho do que está em redor. Mas, de facto a temperatura e o facto de ser uma cidade tão longe faz com que seja mais uma dificuldade na passagem à 'final four' como todos queremos e ansiamos."

Cinco horas de diferença já foi cenário ideal



A diferença, em fuso horário, é de cinco horas. Porém, o Sporting está habituado: conquistou a Liga dos Campeões, na temporada passada, em Almaty, nas mesmas condições. Miguel Albuquerque garante que a diferença horária não afetará a a equipa.

"Aão cinco horas de diferença, mas no ano passado, fomos campeões da Europa no Cazaquistão, já aqui ao lado, onde a diferença também era de cinco horas. Normalmente, o primeiro e o segundo dia custa um bocadinho mais a adaptar, mas depois a partir daí entra tudo na rotina normal", refere.



O grupo B da Ronda de Elite realiza-se em Tyumen, na região russa da Sibéria. Além do Sporting, participam no agrupamento o Tyumen, anfitrião, o Ayat, do Cazaquistão, e o Novo Vrijeme, da Croácia.



O primeiro jogo do Sporting está marcado para quinta-feira, às 11h00, frente ao Novo Vrijeme.