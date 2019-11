Taco a taco por Gustavo Henrique. "Está 50%-50% entre FC Porto e Sporting"

O Santos não tem ainda em mãos qualquer proposta oficial por Gustavo Henrique, mas o presidente do emblema paulista admite que FC Porto e Sporting estão a disputar ao milímetro o concurso pelo defesa-central. Em declarações a Bola Branca, José Carlos Peres é claro: para já, chegaram a Vila Belmiro meras sondagens. E até nesse pormenor do processo dragões e leões estão taco a taco. "As possibilidades, hoje, são de 50%-50% entre os dois clubes [FC Porto e Sporting]. Algumas pessoas já ligaram, mas, oficialmente, ainda não nos chegou nada. Foram feitas sondagens mas ainda estamos a aguardar uma proposta por escrito", começa por adiantar o dirigente máximo do "Peixe", alcunha do histórico Santos.

A questão do contrato de Gustavo Henrique, de 26 anos, é igualmente importante de ser detalhada. O central de 1,96m finaliza a sua ligação ao emblema paulista já em janeiro próximo, não tem intenção de renovar e quer a Europa do futebol, mostrando-se entusiasmado com uma transferência para um grande português. Todavia, José Carlos Peres deixa entender, entrelinhas, que a curta distância temporal para o final do vínculo entre as partes não subtrai poder negocial ao Santos, que reserva para si uma espécie de compensação financeira. "Ele tem um contrato connosco [até janeiro de 2020]. É um profissional, de 26 anos e titular nas últimas temporadas. Nós desejamos continuar com ele. Fizemos uma proposta [de renovação] mas ele tem o desejo de jogar na Europa. Há grandes possibilidades de o destino ser Portugal mas a equipa interessada tem de falar connosco", prossegue.

E quanto a valores? No Brasil, especula-se o montante redondo de dois milhões de euros - qualquer coisa como nove milhões de reais. José Carlos Peres admite que esse patamar pode ser o ponto de partida para negociações oficiais e confessa que, noutro contexto contratual, o Santos poderia exigir cerca de 10 milhões por Gustavo Henrique. "Nós não queremos estabelecer valores, até porque há parte do Santos e a parte do jogador. Dois milhões de euros? Pode ser esse valor. Este jogador pode valer 10 milhões. O contrato está próximo de acabar e o clube que ficar com ele vai fazer um bom negócio, para além de ser um grande defesa", explica o presidente do Santos, deixando, por fim, uma garantia para FC Porto e Sporting.

"Se olhar para os jogadores brasileiros que estão fora do Brasil, os que têm mais sucesso são os jogadores do Santos, até porque têm uma formação de base. O Gustavo Henrique é nosso jogador desde dos nove anos. Está preparado para fazer uma grande temporada em Portugal", remata José Carlos Peres, a Bola Branca.