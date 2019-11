Bonucci renova pela Juventus até 2024

A Juventus anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Leonardo Bonucci, central internacional italiano de 32 anos, até 2024.

Foi no site oficial que a campeã italiana fez o anúncio do prolongamento do vínculo do jogador que, desde 2010/11, data da sua contratação, tem mais jogos pela Juventus: são 376, no total de todas as competições.

Conforme referido, Bonucci foi contratado pela Juventus, ao Bari, em 2010/11, e assumiu-se rapidamente como titular indiscutível. Em 2017/18, foi vendido ao Milan, porém, regressou a Turim na época seguinte.