Benfica nega contactos exploratórios por Guga

O Benfica desmentiu, esta terça-feira, ter encetado quaisquer contactos exploratórios por Guga, lateral-direito do Atlético Mineiro.

A notícia publicada no jornal "Record" dava conta do interesse das águias no internacional brasileiro de sub-23. Contudo, na newsletter "News Benfica", o Benfica garante que "não existe qualquer interesse, nem foram feitos nenhuns contactos exploratórios" pelo jogador.

O Atlético Mineiro contratou Guga, de 21 anos, ao Avaí, em janeiro de 2019, por 1,8 milhões de euros e deu-lhe um contrato válido até 2023.

Apesar da tenra idade, Guga tem experiência a nível sénior. Em 2018, fez 51 jogos pelo Avaí, na Série B do Brasil com quatro golos marcados. Em 2019, que ainda não terminou, leva 35 jogos pelo Atlético Mineiro.