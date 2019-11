Reações à morte de Argentina Santos, "referência incontornável" do fado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta morte de Argentina Santos, destacando o percurso da fadista e apresentando as condolências à família.



Numa nota divulgada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa começa por referir que Argentina Santos, "lisboeta da Mouraria, ainda jovem abriu um restaurante e casa de fados, A Parreirinha de Alfama", e, depois de cantar "uma noite a pedido, numa desgarrada", nunca mais "deixaram de lhe pedir que cantasse".

"Começou a gravar em 1953, e se não deixou muitos discos, teve uns quantos sucessos, de fado castiço sobretudo, e contou com a admiração dos pares, que muitas vezes a convidaram para concertos seus", escreve o chefe de Estado.

Na mesma mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que "Carlos do Carmo elogiou-lhe a intensidade e os contrastes: 'Em dois, três versos existe um pregão que só é de Lisboa, e depois, em absoluto contraste logo a seguir, existe um recolhimento, uma contenção, que parece uma reza'".

"A partir da década de 90, Argentina Santos atuou com frequência no estrangeiro, e participou no espetáculo 'Cabelo Branco é Saudade', de Ricardo Pais, e no filme 'Fado', de Carlos Saura", acrescenta o Presidente da República, considerando que "a Ordem do Infante, em 2013, reconheceu a sua força genuína e a sua dedicação ao fado".

Ministra lamenta perda de "referência incontornável" do fado



A ministra da Cultura, Graça Fonseca, também lamentou a morte da fadista Argentina Santos, considerando-a uma "figura emblemática e referência incontornável da história do fado".

"Com o seu exemplo pessoal e profissional, de coragem, determinação e dedicação aos traços mais originais e profundos do fado, Argentina Santos tornou-se símbolo desta forma de arte", afirmou a ministra em comunicado.

Através das redes sociais, o Museu do Fado manifestou também "profundo pesar" pela morte de Argentina Santos, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa escreveu no Twitter: "Agora é definitivo, as Escadinhas de São Miguel não voltam a ouvir os passos da grande Argentina Santos. Felizmente, a sua voz ficará a ecoar para sempre".

A fadista Argentina Santos morreu esta segunda-feira em Lisboa, aos 95 anos, e o funeral realiza-se na terça-feira à tarde da Basílica da Estrela, em Lisboa, para o Cemitério de Carnaxide, Oeiras.