Cientistas inventam sensor para salvar crianças esquecidas dentro de carros

Cientistas canadianos desenvolveram um sensor que permite detetar e alertar quando uma criança ou um animal de estimação fica esquecido no interior de uma viatura.

O dispositivo utiliza tecnologia radar e inteligência artificial. O alarme é acionado quando o sistema deteta a presença de uma criança ou de um animal.

O pequeno sensor - cabe na palma da mão - pode ser colocado no tejadilho da viatura ou no espelho retrovisor interior. Tem 100% de precisão e não é dispendioso, garantem os investigadores da Universidade de Waterloo, no Canadá.

"Esta invenção vem resolver um problema grave e global", afirma George Shaker, professor de engenharia que faz parte da equipa de investigadores que ajudou a criar sensor.

O dispositivo impede que as portas do carro sejam trancadas e emite um sinal sonoro para alertar o condutor e quem esteja nas proximidades da viatura.

Uma média de 37 crianças morrem por ano esquecidas no interior de automóveis, só nos Estados Unidos, indica a organização “Kids and Cars”. Mas em 2019 já morreram 52 crianças.