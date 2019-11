"Mentes fechadas” e "inveja". Jorge Jesus responde aos críticos e cita Camões

Jorge Jesus respondeu aos críticos após a vitória deste domingo do Flamengo sobre o Grémio de Porto Alegre, por 1-0, que deixou a equipa carioca muito perto da conquista do título.



“Eu vim para o Brasil porque sou um treinador como eles. Vim trabalhar dentro de uma metodologia de jogo que apresentei aos meus jogadores do Flamengo, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar ninguém. Não sou melhor nem pior do que nenhum treinador do Brasil”, começou por referir o treinador português.

Na conferência de imprensa de rescaldo da partida, Jorge Jesus desabafou que não está no Brasil para “tirar o lugar a ninguém, denegrir ou demonstrar que os treinadores brasileiros têm mais ou menos valor”.

Jorge Jesus lembrou os vários técnicos brasileiros que já passaram pelo futebol português – com destaque para Luiz Felipe Scolari - e a forma como os portugueses tentaram aprender com eles.

“Também queria lembrar os meus colegas do Brasil que em Portugal já trabalhou um brasileiro, que se chama Scolari, um grande treinador, na seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores portugueses”, declarou.