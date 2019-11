Procura por dívida da Caixa foi sete vezes superior à oferta

A emissão foi “colocada exclusivamente junto de investidores institucionais”, na sequência de um roadshow realizado a 14 e 15 de novembro em Lisboa, Paris e Londres, “durante o qual a CGD realizou reuniões com cerca de 40 investidores”.

“Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se o Reino Unido (28%), França (16%), Portugal (16%), Holanda (8%), Espanha (8%), e Itália (7%). Por tipo de investidores salienta-se as gestoras de ativos, que tomaram mais de 70% do total da emissão”, acrescenta o texto.

A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilitiues) fixados pelo Banco de Portugal, conforme decisão do Conselho Único de Resolução, sublinha a própria CGD.

Trata-se da terceira emissão colocada nos mercados de dívida internacionais desde o início da implementação do Plano Estratégico 2017-2020, que tem como objetivo melhorar o “perfil de risco da Caixa” e conseguir uma “significativa diminuição do custo de financiamento”.