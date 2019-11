Sporting perde com Estoril em jogo-treino

O Sporting perdeu com o Estoril, por 1-3, num jogo-treino, esta sexta-feira. Jesé Rodríguez não participou, devido a lesão.

Embora tenha aproveitado a ocasião para testar alguns jovens, a maior parte do onze inicial era composta por jogadores da equipa principal, alguns deles titulares habituais: Diogo Sousa, Valentin Rosier (João Oliveira), Luís Neto, Tiago Ilori, Cristian Borja, Eduardo, Matheus Nunes, Matheus Oliveira, Rafael Camacho (Diogo Brás), Luciano Vietto (Tomás Silva) e Luiz Phellype (Tiago Tomás - autor do golo).



Silas está privado de oito jogadores internacionais, reunidos com as respetivas seleções. Os jogadores que padecem de lesões também não participaram no treino, tendo cumprido programas de trabalho distintos.

Jesé Rodríguez é a grande novidade, entre as baixas. O avançado espanhol sofreu um traumatismo no pé direito, no treino da véspera, e, esta sexta-feira, apresentou queixas.

Renan Ribeiro está a contas com um estiramento no adutor direito, pelo que só fez tratamento.

Battaglia e Jovane fizeram tratamento e trabalho no relvado, enquanto Doumbia, Bolasie e Mathieu realizaram foram cirunscritos a tratamento e ginásio. Fernando prossegue o seu plano de recondicionamento físico e, depois de, nos dias anteriores, ter feito treino integrado, agora, ficou pelo ginásio.

Segue-se, agora, um período de três dias de folga. O Sporting só regressa ao trabalho na próxima terça-feira, às 10h00.