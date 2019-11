Jorge Amaral: "É importante Silas recuperar Wendel"

Jorge Amaral, antigo jogador do Sporting, espera que Silas recupere Wendel e defende que o médio brasileiro deve voltar a ser aposta do treinador, por ter qualidade acima da média do plantel verde e branco.

"O Wendel é daqueles jogadores que não enganam. Penso que a qualidade é acima da média. É um jogador que, na minha opinião, tem lugar nesta equipa do Sporting. É uma mais-valia num plantel que não tem muita qualidade. Há jogadores que não têm qualidade para jogar no Sporting, a não ser que melhorem muito para aquilo que fizeram até ao momento. Penso que é importante para a equipa técnica e para o Jorge Silas recuperarem um jogador que é uma mais valia para a equipa", afirma, em entrevista a Bola Branca.



Mathieu vai regressar à competição, depois de ter estado lesionado. O central, de 36 anos, estará apto para defrontar o PSV Eindhoven, agendado para o dia 28 de novembro, a contar para a Liga Europa. Na opinião de Jorge Amaral, com o regresso do francês, Silas ganha qualidade e experiência na defesa:

"A experiência do Mathieu é, muitas das vezes, fundamental na forma como a equipa defende e na forma como a equipa sai a jogar, porque tem uma grande experiência e uma grande qualidade de passe."