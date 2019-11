Quando escrevemos que falta o jogo com o Luxemburgo para fechar o calendário estamos também a olhar para os diversos cenários que se colocam antes desse jogo. Ou seja, a seleção portuguesa tanto pode necessitar de uma vitória, um empate poderá vir a ser suficiente e, em última instância, até pode sair derrotado do jogo do próximo domingo.

E tudo isto porque mete-se pelo meio o outro desafio do Grupo B de apuramento para o Europeu que vai colocar frente a frente as seleções da Sérvia e da Ucrânia.

É verdade que os ucranianos já garantiram a qualificação, mas os sérvios ainda descobrem uma luz ao fundo do túnel.

Portugal e Sérvia estão separados por apenas um ponto e, portanto, tudo pode acontecer.

Independentemente destas contas importará aos comandados de Fernando Santos encarar o jogo com o Luxemburgo como se de uma final se trate e fazer tudo para averbar todos os pontos que estão em disputa. E se a isso puder juntar uma exibição agradável, tanto melhor.

Convirá que não se afaste do espírito dos jogadores nacionais a ideia de que vai ser necessário tudo fazer para chegar ao grande objetivo do próximo domingo, sabendo-se e reconhecendo-se que o próximo adversário não será “carninha tão tenra” quanto o foi aquele que ontem à noite desbarataram no estádio algarvio Faro/Loulé.

E desse jogo fica para a história, em primeiro lugar, o resultado gordo que foi possível alcançar,

juntando-lhe a exibição de Cristiano Ronaldo e mais um hat-trick alcançado pelo fantástico jogador português.

Sem ser necessário ser brilhante, a nossa seleção mostrou toda a qualidade que possui mercê do elevado nível individual dos seus jogadores, e do que coletivamente consegue alcançar em função da estratégia delineada pelo selecionador Fernando Santos.

Conscientes de que a seleção portuguesa tem capacidade suficiente para sair do Luxemburgo trazendo na bagagem os três pontos da vitória, ficamos a aguardar, com tranquilidade, que a tarde do próximo domingo (o jogo começa às 14 horas) chegue ao fim com a ideia de missão totalmente cumprida.