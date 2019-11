Sérgio orienta treino no dia de aniversário

O FC Porto voltou a treinar apenas com dez jogadores, no último treino da semana, e no dia de aniversário do treinador Sérgio Conceição.

O técnico completa hoje 45 anos, com mais de uma década de ligação ao clube, entre formação, jogador da equipa principal e treinador.

O grupo de trabalho voltou a ser composto apenas por dez jogadores: Mbaye, Estêvão, Marcano, Manafá, Alex Telles, Bruno Costa, Otávio, Marega, Corona e Tiquinho Soares.

Tomás Esteves e Fábio Silva (Portugal Sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Danilo (Portugal), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Loum (Senegal), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão), Aboubakar (Camarões) e Zé Luís (Cabo Verde) continuam ao serviço das respetivas seleções.



A estes 14 internacionais, acrescem os três jogadores do boletim clínico: Pepe (tratamento), Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio), Romário Baró (tratamento e ginásio).

Três dias de folga

Depois de uma semana de trabalho com muitas limitações em termos de jogadores, Sérgio Conceição deu três dias de folga aos jogadores. O grupo regressa ao Olival na terça-feira, já com o regresso de vários internacionais.

O FC Porto prepara a receção ao Vitória de Setúbal, no dia 24 de novembro, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.