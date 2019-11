Instagram sem "likes"? Rede social testa fim de "gostos" em Portugal e no resto do mundo

Se, esta sexta-feira, entrou na rede social Instagram e não conseguiu ver quantos “likes” uma imagem tem, não pense que é um problema do seu telemóvel. Isso está a acontecer porque a sua conta é uma das escolhidas pela rede social do Facebook para testar a eliminação da contagem de “gostos” de uma foto.

“A partir de hoje, estamos a expandir o nosso teste com a contagem de gostos privados a nível global. Se é um dos utilizadores envolvidos neste teste, deixará de ver a contagem global de gostos e visualizações nas fotos e vídeos partilhados no feed”, pode ler-se no “tweet” da rede social. A exceção vai para quando os likes são feitos pela própria pessoa, indica a empresa.

De acordo com o Instagram, o balanço dos testes iniciais “na Austrália, Brasil, Canadá, Irlanda, Itália, Japão e Nova Zelândia foi positivo”. No entanto, como esta alteração muda fundamentalmente a lógica da rede social, a empresa quer continuar o teste “para aprender mais com a comunidade global”.

A decisão da empresa tem gerado particular preocupação junto dos chamados "influenciadores" de opinião que têm, nesta plataforma, a sua principal fonte de rendimento, uma vez que o número de “corações” que uma publicação recebia era, até agora, uma forma de avaliar o seu sucesso, inclusivamente pelas empresas com as quais têm parcerias. Para esses, o Instagram diz que está a “trabalhar ativamente” numa forma de os “criadores poderem comunicar os valores aos seus parceiros”.