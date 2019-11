"Face Oculta". Ministério Público pede mais de 12 anos de prisão para sucateiro Manuel Godinho

A magistrada realçou que as penas dos crimes que foram declarados prescritos “até nem são as que têm maior peso”, defendendo, por isso, uma redução de apenas dois meses à pena de 13 anos aplicada em última instância ao sucateiro.

O Ministério Público (MP) defendeu esta sexta-feira a aplicação de uma pena única de 12 anos e 10 meses de prisão para o sucateiro Manuel Godinho, principal arguido do processo Face Oculta, durante a audiência para reformulação do cúmulo jurídico.

“Os dois meses sugeridos pela procuradora da República que encarnou a pretensão punitiva do Estado parecem-me uma expressão numérica demasiado frágil”, sublinhou o Jacob Simões, que aponta antes para uma pena única entre os 10 e 11 anos de prisão.

Quanto aos arguidos Afonso Figueiredo Costa e Manuel Gomes, que também foram abrangidos pelas prescrições de crimes, o MP defendeu igualmente uma redução de dois meses à pena única que tinha sido aplicada aos dois funcionários da Lisnave, um dos quais já reformado.

No caso de Figueiredo Costa, a procuradora apontou para uma pena de quatro anos e dois meses, enquanto que para Manuel Gomes, sugeriu uma pena de três anos e 10 meses, defendendo que ambas as penas devem permanecer efetivas.

Os advogados de defesa dos dois arguidos pediram a suspensão da pena.

A decisão relativa ao novo cúmulo jurídico dos três arguidos será conhecida em 10 de dezembro.

Até ao momento, só três arguidos condenados a penas efetivas deram entrada na cadeia. O ex-ministro socialista Armando Vara está a cumprir uma pena de cinco anos, enquanto João Tavares, ex-funcionário da Petrogal, e Manuel Guiomar, ex-quadro da Refer, têm uma pena de cinco anos e nove meses e uma pena de seis anos e meio, respetivamente, para cumprir.

O processo Face Oculta, que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.

Além de Manuel Godinho, foram arguidos no mesmo processo o ex-ministro Armando Vara, o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos.

Na primeira instância, dos 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas, 11 foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os quatro anos e os 17 anos e meio.