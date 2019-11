​Nevão em França faz um morto e deixa 300 mil famílias sem luz

O mau tempo que se regista na região francesa de Auvergne-Rhône-Alpes, desde quinta-feira,provocou um morto e deixaram mais de 300 mil famílias sem eletricidade.

De acordo com a imprensa francesa, um homem de 63 anos morreu na localidade de Roche, em Isère.

A vítima tentava, com a ajuda de outras pessoas, retirar uma árvore caída na estrada quando uma segunda árvore caiu. A imprensa relata ainda que um homem, de 27 anos, ficou ferido em Bourgoin-Jallieu e teve de ser hospitalizado.

A forte queda de neve causou cortes de energia nas zona de Drome, Ardeche, Isère e Rhone, tendo deixado cerca 300 mil famílias sem eletricidade.

Várias estradas foram cortadas também em Grenoble devido à queda de árvores. Também a ligação ferroviária está a ser afetada pela queda de árvores. Os serviços ferroviários do país garantem que, pelo menos até à tarde desta sexta-feira várias linha desta parte do país estão com a circulação interrompida.