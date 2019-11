Maior lixeira chinesa está cheia 25 anos antes do tempo

O maior aterro sanitário chinês localizado em Jiangcungou, no norte da China, foi construído em 1994 e estava preparado para ser usado até 2044, mas está completo 25 anos antes do previsto por receber mais 7.500 toneladas por dia do que o estipulado.

O depósito, que tem o tamanho igual a 100 campos de futebol, é utilizado por mais de oito milhões de cidadãos. Xi’an era uma das poucas cidades da China que usava exclusivamente a lixeira de Jiangcungou para resíduos domésticos, o que levou a que a capacidade fosse atingida mais cedo.

No início deste mês, uma nova instalação de incineração foi aberta e espera-se que até 2020 sejam abertas mais quatro. No total, estas instalações serão capazes de receber 12. 750 toneladas de lixo por dia.

Estas instalações fazem parte de um plano nacional para reduzir o número de aterros e se criarem métodos alternativos à eliminação de resíduos.

O aterro sanitário de Jiangcungou também já tem um novo propósito - o governo chinês pretende torná-lo num “parque ecológico”.

Para além dos 215 milhões de toneladas que a China recolheu só em resíduos domésticos, este país até ao final de 2017 também importava lixo de outros locais: em 2017 recebeu sete milhões de toneladas de plástico e 27 milhões de toneladas de papel da Europa, do Japão e dos Estados Unidos.

Outros países, como por exemplo, a Malásia, a Turquia, as Filipinas e a Indonésia, recolheram partes desse resíduos até, em maio deste ano, o sudeste asiático decidir devolver os contentores de resíduos manifestando que queriam deixar de ser a “lixeira do mundo”.

A maior lixeira chinesa tem uma área de cerca de 700 mil metros quadrados, 150 metros de profundidade e uma capacidade de armazenamento de mais de 34 milhões de metros cúbicos.