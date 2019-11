César Peixoto confirma saída da Académica

O treinador César Peixoto já não é treinador da Académica e, esta sexta-feira, deixou mensagem de despedida.

“Após a minha decisão de abandonar o comando técnico da Académica, Clube com uma dimensão e uma história riquíssimas que foi um orgulho representar, quero deixar o meu mais profundo agradecimento a um grupo de Jogadores verdadeiramente Brioso e de um profissionalismo assinalável (que, em momento algum, deve ser colocado em questão, e a quem agradeço todos os esforços que fizeram para que mudasse a minha decisão)”, escreveu o técnico nas redes sociais.

O técnico agradeceu “também à grande maioria dos elementos do Staff que nos acompanhou e, mesmo com imensas dificuldades, procurou fazer com que nada nos faltasse”.

César Peixoto deixou também o seu “franco reconhecimento aos Adeptos, que, mesmo estando tão insatisfeitos como nós com um início de campeonato bem aquém do que pretendíamos, nunca nos deixaram de apoiar incessantemente”.

“Uma larga franja destes mostrou-me algo em que acredito e que é raro ver no futebol português: a capacidade de perceberem que a qualidade de jogo será sempre o caminho mais próximo para conseguirmos as vitórias que todos pretendemos”, acrescentou.

A fechar: “Muito obrigado, Briosa!”, escreveu César Peixoto.