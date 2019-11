Sub-17. Brasil e México na final do Mundial

O Brasil fez uma reviravolta épica, derrotou a França por 3-2 e está na final do campeonato do mundo de futebol de sub-17, que decorre no país.

Os franceses estiveram a vencer por 2-0, com golos de Arnaud Kalimuendo-Muinga e Nathanael Mbuku, apontados nos primeiros 13 minutos da partida.

No entanto, os canarinhos reagiram e deram a volta ao marcador graças a Kaio Jorge, Veron e Lazaro, este ao minuto 89.

Agora, os anfitriões vão defrontar no jogo decisivo o México que, também esta quinta-feira, derrotou a Holanda nos penáltis (4-3), após o empate a uma bola no tempo regulamentar.

Os holandeses marcaram primeiro, por Youri Regeer, aos 74 minutos, mas Efrain Alvarez empatou cinco minutos depois.

O México já venceu duas das 18 edições do Campeonato do Mundo de sub-17, em 2005 e 2011, enquanto o Brasil já conquistou a prova em três ocasiões (1997, 1999 e 2003).

A final disputa-se no próximo domingo.