Bonucci deixa recado a Cristiano Ronaldo. "Quando voltar, vamos conversar"

Bonucci deixou, esta quinta-feira, um recado a Cristiano Ronaldo, sobre a má reação do português o ser substituído no último jogo da Juventus.

"Gosto de olhar para a frente e não para trás. Quando voltarmos a Turim, vamos conversar. Não acredito que seja um problema demasiado grande para resolver. Ainda faltam muitos jogos e precisamos do melhor Ronaldo", afirmou o central, em declarações à imprensa italiana.

Depois da reação intempestiva de Ronaldo, ao ser substituído frente ao AC Milan, o treinador da Juventus defendeu-o, com o argumento de que a substituição fora devido a uma lesão num joelho, que não lhe permitia estar a 100%. Porém, dias depois, o avançado garantiu que estava "muito bem" e apontou um "hat-trick" pela seleção.

Bonucci frisou que, se Cristiano Ronaldo jogou com Portugal, "é porque estava melhor fisicamente". Apesar do aviso ao companheiro, o central italiano, que é um dos capitães da Juventus, manifestou a crença de que o cinco vezes Bola de Ouro pensa no clube em primeiro lugar:

"Estou convencido de que o objetivo do Cristiano é melhorar em relação ao passado e ajudar a Juventus a atingir os seus objetivos."