Assistente do Google já está em português (e sabe o resultado do jogo com a Lituânia)

O Assistente do Google, uma funcionalidade que permite ao utilizador ter uma conversa natural com o seu dispositivo, está disponível a partir desta quinta-feira em português de Portugal.

A notícia foi avançada pela filial da Google no país, que sublinha que o assistente está disponível em todos os dispositivos Android com a versão Marshmallow ou superior (nas definições do aparelho, em sistema, pode descobrir a versão). Depois, basta descarregar a aplicação Google.

O assistente está também disponível para equipamentos com sistema operativo iOS, sendo necessário para tal descarregar a respetiva aplicação na App Store.

“Com o Assistente Google, o utilizador passa a ter um verdadeiro assistente pessoal à distância de um toque. Precisa de saber como se diz ‘Bom dia’ em alemão ou encontrar uma pizzaria perto do local onde se encontra? Basta pedir ajuda ao Assistente Google e terá todas as suas questões esclarecidas”, explica a Google Portugal.

Para aceder ao assistente – e se cumprir as condições assinaladas anteriormente – pode premir o botão “home” continuadamente e depois usar a frase “ok Google”. De seguida faça perguntas e pedidos.

Na redação da Renascença testamos com sucesso o sistema, ao pedir para ligar a determinada pessoa e ao perguntar as horas ou o estado do tempo. Também pedimos para o assistente nos dizer o resultado do jogo entre Portugal e Lituânia e a resposta foi rigorosa. Para perguntas mais completas – por exemplo, quantos golos tem Cristiano Ronaldo na carreira –, o sistema encaminhou-nos para os resultados do motor de busca face à expressão em causa.