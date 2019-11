Renan desfalca treino do Sporting, Fernando integrado

Renan Ribeiro foi o grande ausente do treino do Sporting, esta quinta-feira. Segundo o relatório da sessão, publicado no site oficial dos leões, o guarda-redes brasileiro padece de um problema num adutor e será sujeito a exames complementares de diagnóstico.

Fernando foi a novidade: o extremo brasileiro, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que ainda não se estreou pelo Sporting, realizou trabalho integrado, ainda que sob vigilância. É mais um passo na recuperação.

Os restantes clientes do departamento médico do Sporting são: Mathieu, que fez tratamento e trabalhou à parte com o fisioterapeuta Rúben Ferreira; Doumbia e Bolasie, que realizaram tratamento e ginásio; Battaglia e Jovane, que realizaram tratamento e trabalho especifico no ginásio e relvado.

Silas chamou vários jovens ao treino, com o destaque a ir para Rodrigo Piloto, ponta-de-lança da equipa de sub-19. Estiveram também presentes os jovens Rafael Fernandes, Echedey Carpintier, Diogo Brás, Tomás Silv e João Silva. Matheus Nunes já treina habitualmente com a equipa principal.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, na Academia de Alcochete.