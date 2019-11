Medicamento para cancro da mama disponível "a breve trecho", diz Infarmed

O medicamento para o cancro da mama avançado, disponível no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as mulheres pós-menopausa, será em breve comparticipado também para as mulheres mais jovens.

A garantia é dada à Renascença pelo presidente do Infarmed, que rejeita as acusações feitas pela médica oncologista Fátima Cardoso, segundo a qual a Autoridade do Medicamento (Infarmed) estaria a negar o acesso daquelas mulheres a ao fármaco.

“São acusações inusitadas e que eu refuto totalmente e considero muito graves”, começa por dizer Rui Ivo. “Aliás, julgo que merecem ser até averiguadas do ponto de vista disciplinar, porque elas não correspondem à verdade”, reforça.

Segundo o presidente do Infarmed, o medicamento em causa (o Ribociclib) foi primeiro indicado “para as situações de cancro da mama pós-menopausa”.

“Os medicamentos têm primeiro uma autorização de introdução no mercado – no caso desse medicamento teve uma autorização para a primeira indicação, que foi para o cancro pós-menopausa – mais tarde, a Agência Europeia [do Medicamento] deu a segunda indicação para situações peri e pré-menopausa e é essa segunda indicação que está em avaliação”, explica.

“Portanto, a breve trecho, o processo estará concluído e o medicamento também estará disponível”, avança ainda.