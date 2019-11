A economia portuguesa cresceu 0,3% entre julho e setembro face ao trimestre anterior. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram um abrandamento económico, uma vez que entre abril e junho o crescimento tinha sido de 0,6%.

Em comparação com o mesmo período de 2018, o produto interno bruto (PIB) aumentou 1,9%, que é justamente a previsão do Governo para o conjunto deste ano.

De acordo com o INE, "a procura interna registou um contributo positivo para a variação homóloga do PIB semelhante ao observado no 2.º trimestre, verificando-se uma aceleração do consumo privado, enquanto o investimento registou um crescimento menos intenso".

Segundo o comunicado, "o contributo da procura externa líquida manteve-se negativo no 3.º trimestre, observando-se uma aceleração das importações e das exportações de bens e serviços".

Comparativamente com o 2.º trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,3% em termos reais (variação em cadeia de 0,6% no trimestre anterior), "refletindo o contributo positivo da procura interna para a variação em cadeia do PIB, superior ao registado no 2º trimestre, e o contributo negativo mais intenso da procura externa líquida".