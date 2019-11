Greta Thunberg deve passar por Portugal a caminho de Madrid e quer comer um caldo verde

"Uma decisão espontânea de mudar a nossa casa para o outro lado do oceano, mas nós amamos a Europa, por isso estamos ansiosos [para comer] um caldo verde à chegada", disse Carausu na sua conta no Instagram, sugerindo que o porto de chegada será em Portugal.

A ativista viaja com os australianos Riley Whitelum e Elayna Carausu, que documentam as suas viagens por todo o mundo no YouTube, estando ainda no barco a sua filha, Lenny, de 11 meses, e a marinheira inglesa Nikki Henderson.