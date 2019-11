Genk despede treinador

O Genk anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador Felice Mazzu. Os maus resultados da equipa ditaram a decisão dos campeões belgas. O Genk perdeu cinco dos últimos sete jogos, dois deles frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões.

O problema não são os jogos com os ingleses, mas os encontro realizados para o campeonato belga. A equipa perdeu com Gent, Eupen e Standard Liége, empatou com o Antuérpia e a única vitória, por 1-0, foi frente ao último, o Cercle Brugge.

Mazzu, de 53 anos, foi contratado esta época, depois de ter estado seis épocas no Charleroi. Tinha a difícil missão de substituir Philippe Clément, treinador campeão que saiu para o Clube Brugge, atual líder do campeonato.

O Genk ainda não anunciou o nome do sucessor de Felice Mazzu.