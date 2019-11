"Com ou sem Ronaldo, Portugal vai vencer a Lituânia"

João Luis Martins não espera outro resultado que não seja a vitória de Portugal frente à Lituânia. Em entrevista a Bola Branca, o treinador português do FK Zalgiris, clube que conta no seu plantel com alguns internacionais, desvaloriza o assunto Ronaldo e a sua possível ausência no jogo de quinta-feira. Com ou sem o capitão português, será sempre difícil para a formação do país báltico, onde se fala de Ronaldo.

"O Cristiano Ronaldo já atingiu um nível em que é assunto no mundo inteiro, em todos os países que são apaixonados pelo futebol, e na Lituânia isso não é diferente. Qualquer dúvida que se instale à volta do Ronaldo é assunto. Aqui, na Lituânia, as pessoas têm noção de que o Ronaldo é um grande atrativo para o jogo e que poderá ser um jogador que pode acelerar o desequilíbrio entre as duas seleções, mas também estão conscientes que a seleção portuguesa não se fica apenas pelo valor do Ronaldo, ainda mais quando se compara com a Lituânia. Qualquer um dos jogadores da seleção portuguesa é alvo de admiração e aqui sabem que eles são capazes de resolver o jogo coletiva e individualmente a qualquer momento", começa por izer.