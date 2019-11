Júlio César aprova interesse do Benfica em Yony González

Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica e Flamengo, aprova, em declarações a Bola Branca, o alegado pré-acordo das águias com Yony González, extremo em fim de contrato com o Fluminense.

"Basta surgir um talento que o Benfica já tem ali uma equipa boa por trás. É um jogador que se está a destacar, e se o Benfica quer apostar nesse miúdo é porque tem qualidade. Tenho bom relacionamento com o presidente do Fluminense, que é um clube que está num momento complicado. É um presidente honesto, criativo e acho que o 'Flu' vai voltar a ser o clube que foi, em termos de saúde financeira, e esse miúdo pode ser o início desse caminho", disse.