FC Porto anuncia reforço para a equipa B

O FC Porto anunciou a contratação de Papalélé, avançado de 21 anos, que vai representar a equipa B e assinou contrato até ao final da temporada.

O jovem ponta-de-lança terá a sua primeira experiência fora do futebol cabo-verdiano. Na última temporada, terá apontado 21 golos em 32 jogos, ao serviço do Mindelense.

“É um sentimento de alegria. Estou muito feliz por agora fazer parte deste clube. Chegar aqui é como um sonho realizado. Sou um jogador que dá tudo dentro do campo para ajudar a equipa e estou aqui para isso. É a minha primeira experiência fora do meu país e estou muito entusiasmado. Vou trabalhar muito para marcar golos e ajudar a equipa”, disse, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Rui Barros terá assim mais um ponta-de-lança disponível, para além de Marius e Taddeus Nkeng.