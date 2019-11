​José Gomes: ”Scouting é fundamental para os treinadores”

O Congresso Mundial de Scouting, principia nesta terça-feira, no Porto. José Gomes, que treinou o Reading de Inglaterra até ao passado mês de Outubro, é um dos convidados.



José Gomes, destaca em Bola Branca o papel do Scouting, no auxílio aos clubes e em especial aos treinadores. “É fundamental porque é com o resultado e o bom trabalho do scouting que os treinadores podem fazer um bom trabalho. Sem os bons jogadores não se consegue apresentar um futebol de qualidade. E mais do que bons jogadores é trazer os jogadores que servem a forma de pensar e sentir o jogo por parte do treinador. É preciso comungar das mesmas ideias para que os resultados no final possam ser positivos. Por isso é fundamental um bom scout bem como uma relação excelente entre scout e treinador”, argumenta.

José Gomes, Ricardo Sá Pinto, e Costinha são alguns dos treinadores portugueses convidados com presença confirmada no Congresso Mundial de Scouting que contará com outros nomes como os antigos jogadores que hoje assumem outros cargos no futebol como Rui Costa (administrador da Benfica SAD), Pedro Mendes (agente de jogadores de futebol), Carlos Carneiro (diretor desportivo do paços de Ferreira) e Júlio César (antigo guarda-redes do Benfica). Os dirigentes Miguel Ribeiro (Famalicão), Carlos Freitas (V Guimarães) e Luis Campos (Lille) também estarão em painéis de debate do Congresso.

Dos scouts estrangeiros, destaque para Jorge Tello (seleção do México), Oliver Seitz (Atlético Paranaense), Sandro Orlandeli (Manchester United).

O Congresso Mundial de Scouting decorre até quarta-feira no Porto. A Renascença é "media partner" do evento.