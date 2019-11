Final da carreira de Cristiano Ronaldo não está a chegar

Rolão Preto considera exagerado começar a falar do final da carreira de Cristiano Ronaldo após dois jogos seguidos a ser substituído por opção. O adjunto de Laszlo Boloni, na época em que o avançado da Juventus foi lançado no futebol profissional, acalma os alarmismos e confia tanto na longevidade do capitão da seleção portuguesa, que deixa uma garantia: apesar dos 34 anos de idade, CR7 estará no Euro 2020 e no Mundial 2022.

"Eu não creio que se possa estar agora a antecipar o final da carreira do Cristiano Ronaldo, que tem sido brilhante até pela forma como se tem mantido sempre sem muitas lesões, facto que atesta toda a forma como ele se entrega e todo o profissionalismo ao longo da carreira", começa por dizer Rolão Preto, em entrevista a Bola Branca.

Atualmente no Rennes, Rolão Preto salienta que o descontentamento de Ronaldo, ao deixar o relvado, "acontece a qualquer jogador que é substituído, ainda para mais que tem o prestígio e o palmarés do Cristiano Ronaldo e que, portanto, quer sempre ficar até ao final dos jogos e fazer mais golos e ajudar". As próprias substituições são mais "uma situação pontual" do que o antecipar do final da carreira.