Economia a abrandar leva Moody’s a mudar classificação de Portugal

A Moody's baixou a perspetiva (outlook) para a banca portuguesa de “positivo” para “estável”.

No relatório publicado nesta segunda-feira, a agência de notação financeira justifica a decisão com o abrandamento da economia nacional.

Aliás, a Moody’s espera que a economia portuguesa cresça 1,7% (menos duas décimas do que no primeiro semestre do ano) e menos ainda no próximo ano (1,5%).

A agência norte-americana destaca ainda que, “apesar de as condições de crédito no país terem melhorado, o endividamento das famílias permanece acima da média da Zona Euro”.

Refere, no entanto, que a rentabilidade, as condições de financiamento da banca e os rácios de capital vão continuar sólidos nos próximos 12 a 18 meses.

Foi em agosto, a Moody’s subiu a perspetiva da dívida pública portuguesa de "estável" para "positiva", sustentando a decisão com o "contínuo declínio do ‘fardo’ da dívida pública a uma velocidade maior do que o anteriormente antecipado" e "a perspetiva de melhorias sustentadas na saúde do setor bancário português".

Manteve, contudo, o ‘rating’ em Baa3, um nível acima do "lixo", foi hoje divulgado.