Árbitro francês nomeado para Portugal-Lituânia

Ruddy Buquet é o árbitro nomeado pelo Comité de Arbitragem da UEFA para ajuizar o Portugal-Lituânia, na quinta-feira, no Estádio do Algarve, penúltimo jogo de qualificação para o Europeu 2020.

O árbitro francês vai apitar um jogo da seleção portuguesa pela terceira vez, depois de ter estado no último jogo de Paulo Bento como treinador da seleção, em setembro de 2014, numa derrota contra a Albânia, e contra a Holanda, por 3-0, num amigável, em 2018.

O gaulês já dirigiu igualmente jogos oficiais dos três grandes do futebol nacional: três do Sporting, na Liga Europa, dois do FC Porto e um do Benfica, todos na Liga dos Campeões.

Portugal está obrigado a vencer na receção à Lituânia e no Luxemburgo, no domingo, para assegurar o segundo lugar do grupo B e o apuramento direto para Europeu de 2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.



A equipa das quinas concentra-se esta segunda-feira, até às 22:00, num hotel na zona de Cascais, e inicia os treinos na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.