Papa anuncia viagem ao Sudão do Sul em 2020

O Papa revelou este domingo a sua intenção de visitar o Sudão do Sul, a braços com uma crise política e alimentar, após ter-se encontrado em abril com os líderes do mais jovem país africano, no Vaticano.

“Dirijo um pensamento especial ao querido povo do Sudão do Sul, que deverei visitar este ano. Com a memória ainda viva do retiro espiritual para as autoridades do país, realizado no Vaticano em abril passado, desejo renovar o meu convite a todos os atores do processo político nacional para que procurem o que une e superem o que divide, em espírito de verdadeira fraternidade”, declarou, desde a janela do apartamento pontifício, no Vaticano.

O texto oficial divulgado pela Santa Sé precisa que o Papa se referia a 2020 e não a “este ano” (2019), como acabou por dizer.

Falando a milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, para a recitação do ângelus, Francisco recordou que o “povo do Sudão do Sul sofreu muito nos últimos anos e espera com grande esperança um futuro melhor, especialmente o fim definitivo dos conflitos e a paz duradoura”.