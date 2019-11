O P. Ferreira venceu o Tondela por 1-0, em jogo da jornada 11 da I Liga.

No reencontro de Pepa com o Tondela, o golo do triunfo foi apontado por Pedrinho, aos 16 minutos.

O Paços, que vinha de duas derrotas consecutivas e quatro jogos sem vencer, terminou a partida com 10 depois da expulsão de Maracas, aos 65 minutos.

Com esta vitória, os castores passam a somar oito pontos. Já o Tondela mantém 15.

