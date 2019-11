Sevilha vence dérbi contra o Bétis

O Sevilha foi até à casa do rival da cidade Bétis vencer por 2-1, em jogo a contar para a 13ª jornada da La Liga.

Os golos da equipa de Julen Lopetegui foram apontados por Lucas Ocampos, aos 13 minutos, e Luuk De Jong, já na segunda parte, aos 55 minutos, quando o jogo estava empatado, devido ao golo de Loren, mesmo em cima do intervalo, aos 45 minutos.

Com este resultado, o Sevilha voltou a encostar-se ao topo da cabela, no quarto lugar, com 24 pontos, os mesmos que Atlético de Madrid, e a um dos líderes Real Madrid e Barcelona.

Já o Bétis continua em má forma esta temporada, com 13 pontos, no 17º lugar.

Outros resultados:

Maiorca 3-1 Villarreal

Athletic Bilbau 2-1 Levante

Atlético de Madrid 3-1 Espanhol

Getafe 0-0 Osasuna