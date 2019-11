O PSV perdeu 2-1 em casa do Willem II, em jogo da jornada 13 da Liga holandesa.

O adversário do Sporting na Liga Europa continua em crise e soma já seis jogos consecutivos sem vencer: quatro derrotas e dois empates.

Os dois golos do Willem II foram apontados por Nunnely. Já pela turma de Eindhoven descontou Gaston Pereiro.

Com mais esta derrota, o PSV mantém os 24 pontos no campeonato, contra 35 do líder Ajax, que esta jornada goleou o Ultrecht por 4-0.