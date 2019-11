Mónaco ganha e já aperta terceiro classificado

O Mónaco venceu o Dijon por 1-0, em jogo da jornada 13 da Liga francesa.

O golo que deu os três pontos aos comandados de Leonardo Jardim foi apontado por Golovin, ao minuto 42, a passe de Slimani.

Gil Dias, Gelson Martins e Adrien Silva foram titulares nos monegascos.

Com este triunfo, o Mónaco subiu ao oitavo lugar do campeonato gaulês com 18 pontos, agora a apenas um ponto do terceiro classificado.

Também este sábado, o líder PSG derrotou, com dificuldade, o Brest, por 2-1.