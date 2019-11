Mathieu, Jesé e Acuña de volta aos treinos do Sporting

Acuña, Mathieu e Jesé estão de volta aos treinos do Sporting, esta sexta-feira arrancou a preparação para a receção ao Belenenses SAD, relativa à 11.ª jornada do campeonato. Os três tinham falhado o jogo com o Rosenborg, na Noruega, da Liga Europa.



Quem continua de fora são Fernando, Battaglia e Jovane, entregues ao departamento médico e à unidade de performance.

Silas chamou, ainda, quatro jovens ao treino: Diogo Martins, Gonçalo Costa, Loide Augusto e Babacar Fati.

O Sporting-Belenenses SAD está marcado para domingo, às 18h30, em Alvalade. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.