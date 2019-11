"Devia investir-se nos cuidados continuados e paliativos, não na morte das pessoas"

Há duas décadas como arcebispo primaz de Braga, D. Jorge pediu a resignação ao Papa em março, quando completou 75 anos de idade. Nesta entrevista revela que aguarda a substituição com serenidade. E diz esperar que a diocese mantenha a dinâmica que lhe imprimiu de diálogo com a sociedade civil e com a cultura, porque isso hoje “não é uma opção” para a Igreja, mas “um dever” e “uma obrigação”.

O acontecimento, aguardado há muito pela Igreja em Portugal, foi o mote para a entrevista Renascença /Ecclesia com D. Jorge Ortiga, que fala do novo Santo português como exemplo e modelo, pelo empenho que teve nas causas sociais e pela luta que travou pela reestruturação da Igreja Católica. Afinal, hoje a Igreja “necessita também de uma renovação”, diz.

As dioceses de Viana do Castelo e Braga vão celebrar no sábado e domingo a canonização de frei Bartolomeu dos Mártires decidida pelo Papa Francisco , que dispensou a necessidade de um novo milagre, após a beatificação.

Houve talvez alguma incúria. Não quero fazer um juízo em relação ao passado, mas faltou preocupação em desencadear todo o processo de canonização, que aconteceu um pouco mais tarde, graças ao trabalho, em particular, de um padre dominicano, o padre Rolo, no sentido de recuperar a sua pessoa e a sua obra. A partir daí aconteceu a beatificação; depois seria necessário também um milagre para a canonização, o ser declarado como Santo.

Eu penso que não se pode falar propriamente em ‘desbloquear’. Foi qualquer coisa de muito normal, diria. Frei Bartolomeu dos Mártires viveu no século XVI, passaram-se já muitos anos, mas o que é certo é que a sua vida foi sempre reconhecida como a de alguém que foi Santo. Aliás, quando morreu, em Viana do Castelo a população já o reconhecia como tal, era o “arcebispo Santo”, que viveu e morreu ali.

Sem dúvida, na medida em que esta canonização, diria, é como que um estímulo não apenas para os cristãos, mas sobretudo para eles, que se sentem verdadeiramente interpelados por aquilo que foi a sua vida. Uma vida do século XVI, mas uma vida que está repleta de atualidade. É por isso que me parece tão importante esta canonização, não só como um recordar o passado, por aquilo que aconteceu na vida de São Bartolomeu dos Mártires, mas essencialmente por aquilo que ele foi, que ele realizou, e que hoje continua repleto de uma atualidade muitíssimo grande. A Igreja acolhe este momento com uma importância única, porque é uma interpelação para o seu agir, nas circunstâncias concretas em que nos encontramos.

Frei Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, nasceu em Lisboa (1514) e morreu em Viana do Castelo (1590), onde se encontra sepultado. Beatificado em 2001, destacou-se como arcebispo de Braga, diocese que vai acolher esta cerimónia de canonização. É um momento importante para a Igreja em Portugal e para a arquidiocese, em particular?

Pensei que poderia ser interessante não adiar mais, fazermos a nossa parte, no sentido de propor ao Papa Francisco que concedesse a graça da dispensa do milagre, uma vez que a Igreja o considera como Santo já há muito tempo. Foi isso que aconteceu, foi uma exposição muito normal, num encontro privado que tive com o Papa Francisco, onde lhe entreguei este pedido. O Papa, porventura, já conhecia um pouco a personalidade e a obra de Bartolomeu dos Mártires. Não nos esqueçamos que ele é muito conhecido na Igreja, inclusivamente o Papa Paulo VI ofereceu a todos os bispos do Concílio Vaticano II, no final, quase como se fosse uma prenda, o seu livro ‘O estímulo dos Pastores’, o que fez com que fosse conhecido pelo mundo inteiro. A sua vida era conhecida, a sua obra era conhecida, o Papa chegou a esta conclusão e foi algo natural.

Bartolomeu dos Mártires foi uma das vozes de referência no Concílio de Trento (1543 – 1563), num momento decisivo na história da Igreja Católica, por causa da reforma protestante. Destacou-se também pela sua missão pastoral à frente das comunidades do Minho e de Trás-os-Montes. É fácil falar deste Santo às novas gerações, como uma referência, um modelo?

Penso que é fácil falar dele às novas gerações, como a todas as pessoas. Ele foi uma grande personalidade do Concílio de Trento, pela ânsia de reforma da Igreja, integrando-se naquilo que na época começou a chamar-se reforma católica. Estava em curso a reforma protestante e alguns historiadores começaram também a referir a contra-reforma.

Frei Bartolomeu dos Mártires integrou-se nesta ânsia que a Igreja Católica tinha também de se reformar, por isso participa no Concílio de Trento com várias propostas para a renovação da Igreja. Aquilo que ele leva, no entanto, já o tinha concretizado aqui. A sua vida é a de alguém que vai ao encontro das pessoas, que peregrina por toda a diocese em toda a sua extensão – e é bom que recordemos que a Arquidiocese de Braga, naquela altura, integrava Viana do Castelo, Vila Real e parte de Bragança. Isto faz com que, efetivamente, ele seja uma referência.

Depois, o cuidado que ele teve com os pobres, com os mais necessitados. Há tantos momentos da sua vida na relação com os mais abandonados, com os mais marginalizados. É muito fácil encontrarmos elementos que possam, na verdade, ser um estímulo para os cristãos, adultos e jovens (de hoje), para caminharem de uma maneira nova, mais comprometida na Igreja e na sociedade.

A atenção aos pobres continua a ser uma missão da Igreja. Mas, como é que o novo Santo pode inspirar as mudanças que a atualidade exige?

Eu vejo muitos aspetos, mas destaco o cuidado que ele teve, por exemplo, na formação das pessoas. Foi um homem apaixonado pela formação, tendo fundado o Colégio de São Pedro e São Paulo, que entregou aos Jesuítas, que tinham nascido há relativamente pouco tempo, no sentido de promover a formação, a cultura e, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade. Portanto, não é apenas um colégio pelo colégio, mas para suscitar pessoas para a sociedade, para um compromisso concreto. Ele suscita depois a criação dos nossos seminários, como orientação do Concílio de Trento.