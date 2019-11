PSD. Anterior apoiante de Rio, Leitão Amaro vai apoiar Luís Montenegro

O ex-deputado do PSD António Leitão Amaro, apoiante de Rui Rio no congresso anterior do partido, vai estar ao lado de Luís Montenegro na sua candidatura à liderança do partido porque “é significativamente melhor” do que o atual presidente.

Rui Rio e “alguns dirigentes” tentaram reverter posições estratégicas de Sá Carneiro, Cavaco Silva, ou Pedro Passos Coelho, insistindo que o partido deve ter “uma posição de alternativa ao PS, não de subordinação e de muleta”, e que “agregue as várias sensibilidades no centro e na direita”.

Leitão Amaro recordou que o PSD teve os seus “piores resultados em 35 anos” devido a “más opções” feitas pela liderança de Rui Rio, como foi, em sua opinião, “o erro crasso” de alinhar com parte da esquerda no parlamento na votação na recuperação das carreiras dos professores.

É preciso, defendeu, que o PSD “seja uma grande casa eminentemente e maioritariamente social-democrata, mas aberta outras sensibilidades”, entre eles pessoas com origem na democracia-cristã, liberais ou conservadores.



O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se hoje em Bragança para marcar a eleição direta do presidente do partido e o próximo congresso.

A direção propõe que o 38.º congresso se realize em Viana do Castelo entre 07 e 09 de fevereiro, após as eleições diretas para o presidente do PSD em 11 de janeiro, com uma eventual segunda volta no dia 18.

Além de Rui Rio, que se recandidata, há mais dois candidatos, o ex-líder parlamentar Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, vereador na câmara de Cascais.