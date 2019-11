Milhares de "ovos de gelo" cobrem praia na Finlândia

Uma rara coleção de “ovos de gelo” foi descoberta na Finlândia, resultado de uma conjugação rara de condições climáticas. As pequenas bolas de neve são enroladas em simultâneo por ação do vento e da água, neste caso em particular, as ondas do mar.

Risto Mattila, fotógrafo que captou as imagens do fenómeno, contou, em declarações à BBC, que estava a passear pela praia de Marjaniemi, na ilha de Hailuoto, no domingo, quando se deparou extensão de 30 metros de costa coberta por estas bolas de gelo.