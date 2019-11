Tiago: "FC Porto joga sem margem de erro no Bessa"

Tiago Pereira, antigo jogador de FC Porto e Boavista, acredita que a equipa de Sérgio Conceição joga sem margem de erro no Bessa, no dérbi da cidade do Porto, que fecha a jornada 11 do campeonato.

O Porto entra para esta jornada a dois pontos do líder, o Benfica. Tiago reconhece que o nível exibicional não é o melhor nesta fase, mas sublinha que os portistas não podem perder pontos no Bessa.



"O Porto não tem margem de erro, devido ao atraso que tem para o Benfica. Também não está a atravessar uma boa fase, em termos exibicionais e de resultados, e sabe que vai encontrar uma equipa forte e a jogar perante o seu público. Não é por acaso que o Boavista teve a sua primeira derrota, na segunda feira, em Setúbal. Estava invicto. É uma equipa que cria muitas dificuldades aos seus adversários e logicamente que, com o Porto, não vai fugir à regra, porque é uma equipa agressiva, competitiva e à imagem do seu treinador, que está a fazer um excelente campeonato", refere, em entrevista a Bola Branca.

Dragão tem de assumir responsabilidade



Tiago, que alinhou no Porto entre 2002 e 2004 e no Boavista de 2004 a 2007, viveu os dérbis da cidade Invicta com as duas camisolas e antevê um jogo equilibrado.



"Espero que seja um grande jogo. É um dérbi da Invicta. É um dérbi histórico da cidade do Porto. Prevejo um grande jogo com duas grandes equipas. Com certeza que o Porto vai assumir a responsabilidade do jogo e vai entrar para ganhar, como é óbvio. Mas vai enfrentar um Boavista forte, uma equipa agressiva, competitiva e a jogar no seu reduto perante a sua massa associativa. Logicamente que não será fácil", atira.

O Boavista-FC Porto joga-se no domingo, às 21h00, no Bessa. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.