Benfica multado em 15 mil euros por comportamento dos adeptos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Benfica em 15.301 euros, devido ao mau comportamento dos adeptos, no jogo com o Portimonense, na nona jornada do campeonato.

A multa mais pesada, no valor de 10.200 euros, deve-se a um "flash light" que foi atirado para o terreno de jogo.

Outra, de 3.188 euros, é relativa ao deflagrar de três "flash lights", quatro petardos e uma tocha. No total, foram utilizados oito engenhos pirotécnicos pelos adeptos encarnados, na receção ao Portimonense.



A terceira multa ao Benfica, de 1.913 euros, castiga a reincidência de "entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo".