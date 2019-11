O Watford venceu o Norwich, por 2-0, em jogo da jornada 12 da Liga inglesa, e deixa o último lugar do campeonato.

Os golos da equipa de Quique Flores foram apontados por Gerard Deulofeu e Andre Gray.

O Watford ficou com 10 a partir do minuto 65, com a expulsão de Kabalese, mas o Norwich não conseguiu aproveitar.

Com este triunfo, o Watford passa a somar oito pontos e larga a lanterna vermelha da Premier League.