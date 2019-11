Portugal continua a fugir à Rússia

Benfica e FC Porto perderam, V. Guimarães empatou, Sp. Braga e Sporting ganharam. É este o balanço de mais uma noite europeia que permite a Portugal continuar a fugir à Rússia no ranking da UEFA.

As equipas portuguesas somaram cinco pontos, enquanto os russos marcaram apenas três: vitória do Krasnodar e empate do CSKA Moscovo.

A ajudar as contas lusas o facto de os cinco pontos portugueses serem divididos por cinco. Já os três pontos russos são a dividir por seis clubes.

Se, no final da época, Portugal mantiver o sexto lugar vai conseguir ter três equipas na Liga dos Campeões a partir de 2021/22 (duas delas entrando diretamente).