Klopp tem uma mensagem para o rapaz dos cachorros quentes

Jurgen Klopp quer toda a gente no Liverpool preparada e no topo da forma para receber o Manchester City, incluindo aqueles que não tocarão na bola.

"Temos de jogar o melhor possível no domingo. Todos no estádio têm de estar no topo de forma absoluto. Até o rapaz que vende cachorros quentes tem de estar no seu melhor", exigiu o treinador alemão.

Para Klopp, as melhorias dos jogadores "são óbvias", pelo que espera todos no ponto: "Está tudo pronto para um grande jogo de futebol. Vai ser um grande jogo, não sei é para quem."

O Liverpool ocupa o primeiro lugar da Premier League, com 31 pontos, mais seis que o City, que é segundo. O jogo entre ambos está marcado para domingo, às 16h30, em Anfield Road.