Ibrahimovic vai concorrer com Rafael Leão no Milan

Rafael Leão vai contar com a companhia de Zlatan Ibrahimovic, a partir de janeiro. O comissário da MLS, Don Garber, revelou que o ponta de lança sueco está a caminho do Milan. "O Zlatan é uma personagem interessante, enche-me as meiddas. Precisamos deste tipo de jogador, mas agora está a ser contratado pelo Milan, um dos maiores clubes do mundo", disse o líder da liga norte-americana.

Ibrahimovic regressa a Milão, onde já representou os dois grandes da cidade. Entre 2010 e 2012 marcou 56 golos pelo Milan. A grande estrela da MLS deixa os Estados Unidos com a marca de 53 golos, em 58 jogos.