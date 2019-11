Eurostat. Portugueses são dos europeus menos satisfeitos com a sua vida

País sem Chumbos

07 nov, 2019 12:15

Certamente, pois temos todos os motivos para tanto! Impostos galopantes, taxas de penalização sobre produtos e a própria sombra, comissões bancárias, cobranças fiscais e camarárias, encargos com os imóveis que nunca são nossos, pois temos IMI e outras quejandas coisas a pagar, saúde privada pois para o público aguardamos meses e meses, esperando eles que pelo caminho morramos e sejamos menos um encargo para a máquina do Estado sobreviver com remendos, educação sem chumbos porque o país já está chumbado à partida, meses cada vez mais compridos para a capacidade da carteira, pois trabalhamos até Setembro por conta do Estado para sustentar a sua máquina ....