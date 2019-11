Do feldspato ao lítio. “Éramos um país tão pobre e agora somos o mais rico em termos minerais?"

Com o lítio na ordem do dia, a Junta de Freguesia garante que "ainda não houve qualquer exploração" desse minério, mas admite que já houve prospeções, pesquisas e exames. Até agora, as explorações foram de feldspato para uso na cerâmica, por parte da empresa Felmica.

“Eu passo aqui todos os dias. O caminho não está arranjado, chegamos aqui e não passamos”, denuncia. “Como é que eu passo para os outros terrenos do lado de lá? Saio de avião ou de helicóptero?”, ironiza a moradora de Gonçalo, apontando para a “cratera que se abriu no caminho” e mostrando-se incomodada pelos tiros que ouve com frequência.

Já José Fernandes, de 84 anos, é mais cético. “Eu acho que era uma chatice. Porque os contras são mais que os prós. Isto é uma aldeia pequena e ia perder a graça, com a exploração do lítio”, afirma, sem saber dizer muito mais sobre o tema.

E é também o próprio presidente da Junta de Freguesia de Gonçalo, António Jorge Esteves, que acusa a falta de informação. “Eu como Presidente da Junta sinto que não estou a ser corretamente informado pelas entidades. Eu tenho consciência que só quase quando tudo estiver consumado, é que vamos ter que tomar uma decisão. Está-se a criar especulação porque toda a gente quer saber se os terrenos têm lítio”, alerta.

Entre mitos e verdades, em Gonçalo, tudo o que anda à volta das pedreiras, por ali fica. A informação não chega ao povo, que até de diamantes já ouve falar.

Dulce pega numa pedra lilás: “é dessas cor-de-rosa e há algumas que têm diamantes”. A informação é desmentida pelo presidente da Junta. “Já existe o mito que estamos a explorar lítio e agora é mais um mito. Mas era bom que houvesse diamantes”, sorri.

“66 minas esburacadas pelo país”

O que é já garantido é a existência de uma petição contra a exploração de lítio no país, apadrinhada por associações ambientalistas como a Associação Ambiental em Zonas Uraníferas (AZU). O responsável António Minhoto diz estar em causa a destruição da paisagem e os seus recursos.

“As explorações mineiras alteram as questões paisagísticas de uma região que está virada para as questões turísticas, como a pastorícia e o vinho, e põe em causa esse desenvolvimento. E a níveis ambientais, há mistura de águas de exploração com as águas do rio, as poeiras, os ruídos, devido à grande intensidade de exploração das máquinas”, sublinha, acrescentando que concelhos como Oliveira do Hospital e Seia estão contra.

“Há um movimento de contestação popular, envolvendo o ecoturismo e enoturismo, porque não traz desenvolvimento sustentável, não traz emprego. Ninguém vem trabalhar para pedreiras quando nem vão trabalhar para a agricultura”, considera António Minhoto, garantindo que vai pedir nova audiência ao secretário de Estado do Ambiente.

O responsável da AZU recusa ainda que se apelide as pedreiras de Gonçalo como a maior exploração de lítio da Europa.

“Eramos um país tão pobre e agora somos o país mais rico em termos minerais? Isso não é verdade. Temos 66 minas esburacadas pelo país, ainda há sete a 10 minas por recuperar, porque o Estado não tem capitais para fazer recuperação urgente”, revela.

“Isto não é uma mais valia e retira algum desenvolvimento sustentável. Num mundo que se preocupa com as alterações climáticas, vamos avançar para mais projetos de impacto ambiental? Estas empresas, em cinco seis anos exploram tudo, deixam tudo escavacado e vão-se embora”, critica António Minhoto.

A Renascença tentou chegar à fala com responsáveis da Felmica Minerais Industriais – MCS PORTUGAL – mas não conseguiu obter qualquer resultado em tempo útil.